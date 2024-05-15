La Liga Başkanı'ndan Jose Mourinho açıklaması:'Kesinlikle görmek isterim'

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:06

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:06

La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanyol basınında katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Adı son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan Jose Mourinho ile ilgili konuşan Javier Tebas şu cümleleri kullandı:

"Jose Mourinho'yu kesinlikle La Liga'da görmek isterim. Ben televizyon izlemeye bağımlı birisiyim ve Jose Mourinho'nun basın toplantısı bitene kadar taraftarlar izlemeyi bırakmıyor. Ne zaman ki Mourinho'nun basın toplantısı bitiyor, taraftarlar o zaman kanal değiştiriyor. Futbol için inanılmaz bir karakter. Düzenlediği basın toplantıları kelimelerle tarif edilemez."

"5 YILLIK İMZALADI"

Önceki günlerde Paris Saint-Germain'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe için de konuşan Javier Tebas şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Kylian Mbappe gelecek sezondan itibaren en az 5 yıl Real Madrid'de olacak. Mbappe dünyanın en iyilerinden birisi ve Vinicius, Bellingham ile birlikte Madrid harika bir kadroya sahip olacak. Elbette bu şampiyonluk kazanmanın garantisini vermiyor."