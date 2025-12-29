Cumhuriyet Gazetesi Logo
La Liga ekiplerinin radarındaydı... Fenerbahçe'de Asensio için son karar verildi!

29.12.2025 09:19:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Marco Asensio'ya La Liga ekiplerinden teklif geldi. Sarı lacivertli ekibin, yıldız oyuncu için gelen tüm teklifleri reddettiği iddia edildi.

Fenerbahçe, kış transfer döneminde adı İspanyol ekipleriyle anılan Marco Asensio konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncu için gelen tüm teklifleri elinin tersiyle itti.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; La Liga ekipleri Atletico Madrid ve Villarreal, Marco Asensio'yu yeniden İspanya'ya döndürmek için harekete geçti.

Ancak Fenerbahçe yönetimi, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı İspanyol yıldızın takımdan ayrılmasını hiçbir koşulda gündemine almıyor. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun kariyerini Türkiye'de sürdürmesi konusunda kararlı olduğu ve her türlü astronomik teklife kapıyı kapattığı vurgulandı.

Transfer iddialarının ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun da yönetime sunduğu raporda Asensio’nun önemine dikkat çektiği öğrenildi.

Alman teknik adamın, hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan Asensio’nun takımdan ayrılmasının şampiyonluk yolunda telafisi zor bir kayıp olacağını belirterek kesinlikle kalması yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 resmi maçta görev alan Marco Asensio, 9 gol ve 5 asistlik performansıyla toplamda 14 gole doğrudan katkı sağlayarak takımın en verimli isimlerinden biri oldu.

