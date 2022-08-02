La Liga hangi platformda yayımlanacak? İşte La Liga maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal

Birçok futbol otoritesine göre dünyanın en kaliteli futbol ligi olan La Liga'da 2022-2023 sezonu 12 Ağustos'ta başlıyor. Peki La Liga maçları hangi kanalda yayımlanacak? İşte La Liga maçlarını canlı yayımlayacak kuruluş...

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 22:40
La Liga hangi platformda yayımlanacak? İşte La Liga maçlarını Türkiye'de yayımlayacak kanal
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Futbolda 2022-2023 sezonu yaklaşıyor. Dünya yıldızlarını barındıran La Liga’da yeni sezon 12 Ağustos günü başlayacak. La Liga bu yıl Katar'da sezon ortasında düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle her zamankinden erken başlayacak. Peki La Liga maçlarını hangi kanal canlı yayımlayacak? İşte La Liga’nın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu...

LA LIGA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği La Liga maçları bu yıl S Sport'ta canlı yayımlanacak. S Sport, Türkiye'deki La Liga takipçilerine özet görüntüler, önemli anlar, programlar ve tüm İspanya La Liga maçlarını canlı ve özel olarak yayımlayacak.


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