La Liga'da Barcelona, Mallorca'yı tek golle geçti!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
La Liga 7. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Mallorca ile karşılaştı.
Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı. Barça'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Bayern Münih'ten transfer edilen Polonyalı yıldız, bu sezon Katalan devinin formasıyla çıktığı 9 maçta 11 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.
Alınan bu sonucun ardından Barcelona puanını 19'a çıkardı. Mallorca ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Celta Vigo'yu konuk edecek. Mallorca ise Elche deplasmanına gidecek.
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