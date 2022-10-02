La Liga'da Barcelona, Mallorca'yı tek golle geçti!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 09:16
La Liga'da Barcelona, Mallorca'yı tek golle geçti!
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La Liga 7. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Mallorca ile karşılaştı.

Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı. Barça'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bayern Münih'ten transfer edilen Polonyalı yıldız, bu sezon Katalan devinin formasıyla çıktığı 9 maçta 11 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Alınan bu sonucun ardından Barcelona puanını 19'a çıkardı. Mallorca ise 9 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Celta Vigo'yu konuk edecek. Mallorca ise Elche deplasmanına gidecek.


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