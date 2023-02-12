Tolga Ciğerci'den depremzedelere destek mesajı
Türk futbolcu Tolga Ciğerci'nin formasını giydiği Hertha Berlin, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında kendi evinde konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 4-1 mağlup etti.
Bundesliga'nın 20. haftasında Sandro Schwartz'ın ekibi Hertha Berlin ile Daniel Farke'nin yönetimindeki Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hertha Berlin 4-1 kazanırken goller; 30. dakikada Jessic Ngankam, 52. dakikada Marton Dardai, 90. dakikada Derry Scherhant ve 90+7'de penaltıdan Dodi Lukebaio'dan geldi. Konuk ekip Mönchengladbach'ın tek golü ise 17. dakikada Nico Elvedi'den geldi.
TOLGA CİĞERCİ DEPREMZEDELERİ UNUTMADI
Hertha Berlin'de forma giyen Tolga Ciğerci, karşılaşmada 83 dakika forma giyerken 52. dakikada Marton Dardai'nin attığı golün asistini yaptı. Tolga, maç öncesi üzerinde "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı bir tişört giyerken, maç öncesi yapılan saygı duruşunda Türk bayrağı açtı.
Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin puanını 17'ye yükseltirken, Borussia Mönchengladbach 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Hertha Berlin deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşırken, Borussia Mönchengladbach evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.
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