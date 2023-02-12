Deprem bölgesinde bulunan gönüllü isyan etti: Tekbir getirmeyin, alkış tutmayın!

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan bir gönüllü, "'Tekbir Allahu Ekber' deyip 50 kişi 100 kişi birden bağırıyorsunuz, azıcık mantıklı olun lütfen; şoka girebilir bu insan, neye uğradığını şaşırabilir, korkudan kalp krizi geçirip orada ölebilir bile. Azıcık mantıklı olun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 21:01
Deprem bölgesinde bulunan gönüllü isyan etti: Tekbir getirmeyin, alkış tutmayın!
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ağır yıkıma yol açtı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremzedeler enkaz altından çıkarılırken, kişinin şoka girmemesi için sessiz olunması gerektiğini söyleyen bir gönüllü şöyle konuştu: 

"Tekbir Allahu Ekber' deyip 50 kişi 100 kişi birden bağırıyorsunuz, azıcık mantıklı olun lütfen; şoka girebilir bu insan, neye uğradığını şaşırabilir, korkudan kalp krizi geçirip orada ölebilir bile. Azıcık mantıklı olun. Keza bunu 'Tekbir Allahu Ekber' diyenler için değil söylemiyorum sadece, alkışlayanlar da öyle.

Uzun koridorlar yapılıyor, koridorlar boyunca hasta sedyeyle taşınırken, her geçen diyor ki, 'Abla hadi iyisin, maşallah'. Hiçbir şey söylemeyin sadece taşıyın, ambulansa gittiği zaman gerekli motivasyon sağlık ekipleri tarafından veriliyor. Bir de kameraya el salla diyen gerizekalılar var, bunların hiçbiri zerre faydası olan insanlar değil!" 


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