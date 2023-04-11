La Liga'da Barcelona, Girona engelini aşamadı
Lider Barcelona, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Girona ile 0-0 berabere kaldı.
İspanya La Liga'da lider Barcelona, Girona ile 0-0 berabere kaldı.
Ligde 28. haftanın kapanış maçında, şampiyonluğun en önemli favorisi Barcelona, orta sıralarda yer alan Girona'yı Camp Nou Stadı'nda konuk etti.
SERİSİ SONA ERDİ
Maç boyunca baskılı oynamasına rağmen girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Katalan temsilcisi, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Barcelona, haftayı mağlubiyetle tamamlayan şampiyonluk yolundaki rakibi ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki puan farkını 13'e çıkardı. 35 puanlı Girona ise 11. sırada yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye yanaşmasının formülü
- Merkez Bankası çarşıdan dolar topluyor
- Bir parti daha seçimlerden çekildi
- Sadullah Ergin'den tepkiler sonrası ilk açıklama
- CHP 3 ilde sil baştan, AKP'de deprem
- Bahçeli istedi YSK yaptı
- Lukaşenko'dan Rusya açıklaması
- Bülent Arınç'tan AKP'yi kızdıracak sözler
- MHP il başkanı istifa etti
- CHP kararının ardından Sarıgül'den HDP çıkışı