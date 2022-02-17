İspanyol basınından iddia: Messi'yi Barcelona'dan Pique gönderdi

17 Şubat 2022 Perşembe, 22:00

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'deki ilk yılını doldurmak üzereyken yıldız futbolcunun son dönemde yaşadıkları konuşuluyor.

El Pais gazetesi, Messi ile ilgili kaleme aldığı makalede oyuncunun Paris'teki zorlu günlerinden söz ederken Camp Nou'dan ayrılığı konusunda da Pique ile Laporta arasında geçenleri yazdı.

Lionel Messi, Barcelona ile yeni kontrat imzalamak için gün sayıyordu. Laporta'nın seçim vaatlerinden biri de Messi'yi takımda tutmaktı ancak kulüp, finansal yükümlülükler nedeniyle Arjantinli futbolcunun maaşının karşılanamayacağını duyurdu ve sözleşme görüşmeleri sona erdi.

Habere göre Messi'nin ayrılığına takımın bir diğer yıldızı Pique neden oldu. Katalan savunmacının, Başkan Laporta ile yaptığı görüşmede Pique, Barça için en iyi çözümün Messi ile sözleşme yenilemek değil, yolların ayrılması olduğunu söyledi. Pique, Messi olmazsa finansal fair-play sorununun ortadan kalkacağını başkana iletti. İspanyol basını bu görüşmeyi, Pique'den Messi'ye ihanet olarak nitelendirdi.

Arjantinli yıldızın takım arkadaşlarından Paredes, "Yeni bir ülkeye ve yeni bir kulübe uyum sağlamak dünyanın en iyisi Messi için bile kolay değil ama Leo bu durumu tersine çevirecek" ifadeleriyle oyuncunun uyum sorununa dikkat çekti. Fransız basını ise Messi için bu kadar anlayışlı değildi ve yıldız futbolcu sert eleştirilere maruz kaldı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen Messi'nin Paris'te otel hayatından yerleşik yaşama geçmesinin performansına doğrudan katkı yaptığı vurgulandı. Uyum sorununu yavaş yavaş gideren futbolcu en kısa zamanda eski günlerine geri dönmek istiyor.







