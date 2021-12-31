La Liga’da istatistik lideri Benzema

31 Aralık 2021 Cuma, 16:28

İspanyol gazetesi Marca’nın haberine göre, Real Madrid’in Fransız golcüsü Karim Benzema, 2021 yılındaki istatistiklerde rakiplerini geride bıraktı.

Kaleye çekilen toplam şut, isabetli şut ve toplam gol istatistiklerinde önde olan Benzema, 2021 yılını lider kapattı.



MESSI’Yİ GERİDE BIRAKTI



2021/2022 La Liga sezonunda kaydedilen gol sayılarında Real Betis forveti Juanmi’nin 11 golüne karşılık Fransız golcü, 15 gol atarak takımına katkı sağladı.



Benzema 2021 yılında 139 toplam şut istatistiği kaydederek ağustos ayında Barcelona’dan ayrılan Messi’yi geride bıraktı. İkinci sıradaki Messi’nin toplam 111 şutu bulunuyor.



Fransız golcünün önde olduğu bir diğer istatistik olan isabetli şut konusunda ise Messi’nin 48 isabetli şutunu geride bırakan Benzema, 66 isabetli şut kaydetti.



HOCASI MEMNUN



Bu durumdan gayet memnun olduğu belirtilen Real Madrid’in hocası Carlo Ancelotti, “Benzema, futboluna büyük bir yetenek ve skor istikrarı katıyor” dedi.



Benzema’yı Erling Haaland ve Cristiano Ronaldo ile kıyaslayan İtalyan teknik adam, Fransız golcünün fark yaratan bir futbolcu olduğunu dile getirdi.

