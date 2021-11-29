Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema tarihe geçti!

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:25

La Liga'nın 15. haftasında lider Real Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Karşılaşma 2-1 başkent ekibinin galibiyeti ile sonuçlanırken İspanyol devi adına golleri 32. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Bu sonucun ardından La Liga tablosunun ikinci sırasındaki rakibi Atletico Madrid'in dört puan önüne geçen Real Madrid üst üste dördüncü galibiyetini almış oldu.

33 yaşındaki Fransız yıldız bu sezon Real Madrid formasıyla 16. golünü kaydetti.

Karim Benzema, Sevilla karşısında attığı gol ile Thierry Henry'yi geçerek kulüp futbolu tarihinin en çok gol atan Fransız futbolcusu oldu. Bu aladaki rekor 360 golle Thierry Henry'ye aitti.