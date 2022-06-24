La Liga'de yeni sezonun El Clasico tarihleri açıklandı

İspanya Futbol Ligi'nde (La Liga) yeni sezon fikstürü açıklanırken Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak El Clasico'ların tarihleri de netlik kazandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 10:38
La Liga'de yeni sezonun El Clasico tarihleri açıklandı
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La Liga'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yeni sezonda oynanacak maçlara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre yeni sezondaki ilk El Clasico'nun ligin 9. haftasında Real Madrid'in ev sahipliğinde 16 Ekim'de oynanacağı belirtildi.

26. haftada, Barcelona'nın ev sahipliğindeki El Clasico'nun ise 19 Mart 2023'te oynanacağı ifade edildi.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Real Madrid, sezonu Almeria deplasmanında açarken Barcelona, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.


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