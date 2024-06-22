Real Madrid'in eski yıldızı Sakaryaspor'un teknik direktörü oldu!
Sakaryaspor'un yeni başkanı Gökhan İn, teknik direktörlük görevine Michel Salgado'nun getirildiğini açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un yeni başkanı Gökhan İn, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü bir ismin getirildiğini açıkladı.
Yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve kulübün yeni başkanı olan İn, uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Michel Salgado'nun teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.
Gökhan İn, Söz Sakarya'ya yaptığı açıklamada, "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü gelecek" sözlerini sarf etti.
Michel Salgado kariyerinde sadece Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'de geçici olarak teknik direktörlük yapmıştı.
Spor Haberleri
- Real Madrid'in eski yıldızı TFF 1. Lig ekibinde!
- Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü!
- Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri!
- Galatasaray'dan hücum hattına sürpriz transfer hamlesi!
- Jose Mourinho'dan Ryan Kent kararı!
- Kadınlar Milletler Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
- Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını istiyor!
- Orkun Kökçü'den Montella açıklaması!
- EURO 2024'te ilk maçların en güzel golü seçildi!
- Trabzonspor'un yeni transferleri geliyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı
- 15 yaşındaki kızını tehdit ederek ilişkiye girdi
- ‘Bunlar zengin eşkıya’
- 'Geçen yıl 3 albay arkadaşımızı dövdüler'
- Montella'dan Arda Güler açıklaması!
- MHP'lilerden Özel'e 'Pınarbaşı' çıkışı
- 'Biz gazetecilik yaptıkça zıplayacaklar'
- Ekonomistler ve siyasetçilerden 'ironili' eleştiriler