Real Madrid'den Arda Güler'e destek paylaşımı
Real Madrid Kulübü, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki karşılaşacağı Gürcistan maçı öncesi Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu.
Real Madrid, Gürcistan maçı öncesi Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu.
Kulübün Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Türk milli oyuncumuz, bugün EURO 2024 serüvenine başlıyor!" ifadeleri kullanıldı ve Arda Güler'e özel bir görsel paylaşıldı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 6 gol kaydetmeyi başardı.
İşte Real Madrid'in Arda Güler için yaptığı paylaşım;
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