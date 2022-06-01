La Liga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli olacak
İspanya La Liga'da play-off maçları D-Smart ekranlarından yayımlanacak.
La Liga'da play-off heyecanı yarı final maçlarıyla birlikte D-Smart ekranlarında başlıyor.
22 takımın mücadele ettiği İspanya 2'nci Ligi'nde normal sezonunun ardından Almeria ve Valladolid, LaLiga'ya yükselmeyi başarmış; Eibar, Las Palmas, Tenerife ve Girona ise play-offlarda mücadele etme hakkı yakalamıştı.
Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı finallerin ardından, LaLiga'ya yükselecek son takım 11 ve 19 Haziran tarihlerinde oynanacak final maçlarıyla belli olacak.
Finalin iki ayağı da D-Smart'tan canlı yayımlanacak.
Yarı final maçlarının yayın programı şöyle:
1 HAZİRAN ÇARŞAMBA
22.00 Tenerife - Las Palmas (CANLI) Spor Smart
2 HAZİRAN PERŞEMBE
20.00 Girona - Eibar (CANLI) Spor Smart
RÖVANŞLAR
4 HAZİRAN CUMARTESİ
22.00 Las Palmas - Tenerİfe (CANLI) Spor Smart
5 HAZİRAN PAZAR
19.30 Eibar - Girona (CANLI) Spor Smart
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