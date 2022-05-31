Bandırmaspor - İstanbulspor play-off finalinin hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1. Lig play-off final maçının hakemlerini belirledi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşılaşacağı müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Bereket Sigorta Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Final karşılaşması, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak.