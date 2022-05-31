Bandırmaspor - İstanbulspor play-off finalinin hakemi açıklandı
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1. Lig play-off final maçının hakemlerini belirledi.
Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor'un karşılaşacağı müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
Bereket Sigorta Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1'inci Lig Play-Off Final karşılaşması, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak.
Video Haberler
- Görenler şaştı kaldı
- Önüne gelene bıçak çekip intihara kalkıştı
- Kamu görevlileri rüşvetten tutuklandı
- Tarlasını sulayan çiftçilere 'suyu boşa akıttın' cezası
- 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza
- 11 çocuk öldü: Aladağ yurt yangını davasında karar günü
- 4 araç kazaya karıştı, yaralılar var
- 'Uludağ'ın zirvesi bilinen zirveden 5 metre daha yüksek'
- 'Koğuştaki boş ranzaya kapağı atarsın'
- Sıcaklık rekoru kırıldı: 95 yılın en sıcak günü oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Dövdüm, tecavüz ettim, porno izlettim'
- Kaftancıoğlu Silivri'ye götürülüyor
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi