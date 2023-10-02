Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:45

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:45

İspanya La Liga'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Garcia Pimienta yönetimindeki Las Palmas, kendi sahasında Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

LAS PALMAS - CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LAS PALMAS - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Javier Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Las Palmas, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.

Celta Vigo ise kendi sahasında ağırladığı Alaves ile 1-1 berabere kalmıştı.