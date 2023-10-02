Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Las Palmas, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 8. haftasında kendi sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:45
Las Palmas - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Garcia Pimienta yönetimindeki Las Palmas, kendi sahasında Rafael Benitez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

LAS PALMAS - CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

LAS PALMAS - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Las Palmas, ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.

Celta Vigo ise kendi sahasında ağırladığı Alaves ile 1-1 berabere kalmıştı.


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