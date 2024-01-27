Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında deplasmanda Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 10:36
Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
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İspanya La Liga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Gran Canaria Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde mücadele forma giyebilecek.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 3-2 mağlup etmişti.

Las Palmas ise Rayo Vallecano deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 


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