Kiralanacağı ileri sürülmüştü: Arda Güler'den transfer iddialarına yanıt!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında başka takıma kiralanacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İspanyol basınında çıkan habere göre Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, hakkındaki transfer iddialarının ardından geleceğiyle ilgili konuştu.
İspanya merkezli Defansa Central'de yer alan habere göre, Arda Güler, kulübün kendisinden beklentisinden memnun ve bu konuda kulübe minnettar. Genç oyuncu, bu nedenle acele etmemesi ve sakin kalması gerektiğini düşünüyor. Real Madrid'in de Arda'nın kulübün içindeki durumundan memnun olduğu kaydedildi.
Haberde Arda'nın, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Real Madrid'den şu anda ayrılmayacağım" diye konuştuğu belirtildi.
KİRALAMA İDDİASI
İspanyol basını, daha önce Real Madrid'in haziran ayına kadar Arda Güler'i bir takıma kiralık olarak göndermek istediğini öne sürmüştü.
Real Madrid'e transferinin ardından 3 kez sakatlık yaşayan Arda Güler, İspanyol ekibinde yalnızca 2 maçta süre buldu.
Arda Güler, Almeria karşılaşmasında takımının 5 oyuncu değiştirme hakkını kullanmasının ardından, kenarda ısındığı sırada üstündeki yeleği çıkarıp yere fırlatmıştı. 18 yaşındaki futbolcunun bu hareketi gündem olmuştu.
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