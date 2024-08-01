Lasha Bekauri 90 kiloda altın madalya kazandı!

Gürcü sporcu Lasha Bekauri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında erkekler 90 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 00:26
Lasha Bekauri 90 kiloda altın madalya kazandı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında erkekler 90 kiloda Gürcü Lasha Bekauri altın madalya kazandı.

MİLLİ SPORCU İLK TURDA ELENDİ

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve milli sporcu Mihael Zgank'ın ilk turda elendiği müsabakaların finalinde Japon Sanshiro Murao'yu yenen Lasha Bekauri altın madalyayı boynuna taktı.

Bu kategoride Fransız Maxime-Gael Ngayap Hambou ile Yunan Theodoros Tselidis, bronz madalya aldı.


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