Lautaro Martinez, Inter'den ayrılıyor
Paulo Dybala ve Romelu Lukaku'yu kadroya katmaya çalışan Inter'de Lautaro Martinez ayrılmaya hazırlanıyor. İddiaya göre, Arjantinli yıldız için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham devreye girdi.
Şampiyonluğu ezeli rakibi Milan'a kaptıran Inter yeni sezonda Paulo Dybala ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya çalışıyor. Milano temsilcisi Lukaku'yu kiralamaya yakınken Dybala ile maaş konusunda ikna etmenin yollarını arıyor.
Mavi-siyahlı ekip yeni transferlerle takımı güçlendirmeye çalışırken Lautaro Martinez'e veda edebilir. Premier Lig'de Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte eski oyuncusunu istedi.
BARCELONA'YI REDDETMİŞTİ
Ntv Spor'un Sportitalia'dan aktardığına göre Conte'nin isteği üzerine Tottenham, Inter'in kapısını 90 milyon Euro'luk teklifle çalmaya hazırlanıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek İngiliz ekibi Martinez'i ikna etmeye çalışacak.
Inter, Temmuz 2018'de Racing'ten Martinez'i 25 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. İtalyan ekibinde 180 maça çıkan Martinez 74 gol attı ve 24 asist yaptı. Arjantinli oyuncu geçen yaz Barcelona'nın teklifini reddetti.
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