Lazar Markovic kimdir, kaç yaşında, nereli? Lazar Markovic hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:30

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:30

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'nin Sırp futbolcusu Lazar Markovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyecek.

LAZAR MARKOVİC KİMDİR?

Gaziantep takımında forvet mevkinde forma giyen Lazar Markovic, 02 Mart 1994 tarihinde dünyaya geldi. 2006 yılında Partizanlı yetkililer tarafından dikkat çeken Markovic artık ülkenin en büyük iki takımından birinin alt yapısında eğitim gördü. Geçen beş yılın ardından 2011'de as takıma yükselen Markovic o zamanki teknik direktörleri Aleksandar Stanojevic tarafından Sloboda Uzice karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna alınarak profesyonelliğe tam anlamı ile adımını attı. 175 cm boyunda ve 66 kilo olan Lazar Markovic, bu sezon ilk 11'de 12 maça çıktı. Şuana kadar 4 sarı kart ve 1 kırmızı kart gören Lazar Markovic, bu sezon çıktığı maçlarda 2 asist ve 4 gol katkısı verdi.

LAZAR MARKOVİC HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Lazar Markovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Sağ ayak ile topa vurmaktadır.

LAZAR MARKOVİC PİYASA DEĞERİ NE KADAR, NEDİR?

Lazar Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

LAZAR MARKOVİC HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Lazar Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Tem 2008 yılında Partizan U17

1 Tem 2010 yılında Partizan U19

1 Tem 2011 yılında Partizan

1 Tem 2013 yılında Benfica

15 Tem 2014 yılında Liverpool

30 Ağu 2015 yılında Fenerbahçe

30 Haz 2016 yılında Liverpool

31 Ağu 2016 yılında Sporting CP

22 Oca 2017 yılında Liverpool

23 Oca 2017 yılında Hull

31 May 2017 yılında Liverpool

31 Oca 2018 yılında RSC Anderlecht

30 Haz 2018 yılında Liverpool

31 Oca 2019 yılında Fulham

3 Eyl 2019 yılında Partizan

20 Tem 2022 yılında Gaziantep FK



