Lazar Markoviç'ten Jorge Jesus itirafı!

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:29

Sırp futbolcu Lazar Markoviç 2015’te Fenerbahçe ile adımını attığı Süper Lig’e Gaziantep FK ile geri döndü. Henüz 28 yaşında olan yıldız futbolcu daha önce Benfica ve Sporting’de beraber çalıştığı Jorge Jesus ve eski takımı Fenerbahçe ile ilgili Sporx’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jesus'un, kariyerinde özel bir yere sahip oldğunu ifade eden Markovic, "Jorge Jesus ile görüşme şansım olmadı buraya gelirken. Ona Türkiye Ligi’nde Fenerbahçe’de iyi şanslar diliyorum. Kariyerimde çalıştığım en iyi hocalardan biri diyebilirim. Bize karşı oynadığında tabii ki şanslı olmasını istemem. Türkiye Ligi her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Daha iyi futbolcular geliyor. Fenerbahçe’de oynadığım dönemden bu yana takip ediyorum Türkiye Ligi’ni. Bu ligde oynamak gerçekten kolay değil. Ben de zaten rekabeti seven biriyim ve bu yüzden zorlu olan bu ligi tercih ettim" dedi.

Sırp futbolcu, son olarak Fenerbahçe'den arkadaşları için "2015’ten bu yana Fenerbahçe’den takım arkadaşlarımla hâlâ görüştüğüm isimler var. Feyenoord’a karşı bir hazırlık maçı oynamıştık O zaman Robin Van Persie ile görüşmüştük. Simon Kjaer ile bazen görüşüyoruz. Sezon öncesi kampında Caner Erkin ile denk gelmiş ve konuşmuştuk. Karşılıklı maçlarımız olduğu zaman elbette maç öncesi telefonla konuşma yapıyoruz. Partizan-Kızılyıldız maçları unutamadığım müsabakalar arasında. Tabii ki Türkiye’de, İngiltere’de, Portekiz’de de benzer derbi rekabetleri var" diye konuştu.