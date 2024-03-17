Lazio 3 maçlık serisine son verdi!
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Frosinone'yi 3-2 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 29. haftasında Lazio, Frosinone'ye konuk oldu.
Stadio Benito Stirpe'de oynanan maçı Lazio, 3-2 kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Mattia Zaccagni ile 57 ve 62. dakikalarda Valentin Castellanos kaydetti.
Frosinone'nin gollerini ise 13. dakikada Pol Lirola ve 70. dakikada Walid Cheddira kaydetti.
KÖTÜ SERİSİNE SON VERDİ
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Lazio, puanını 43'e yükseltti. Son galibiyetini 8 hafta önce Cagliari karşısında alan Frosinone ise 24 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Lazio, Juventus'u konuk edecek. Frosinone ise deplasmanda Genoa ile karşılaşacak.
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