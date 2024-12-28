Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Marco Baroni yönetimindeki Lazio, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
LAZİO - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LAZİO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
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