Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2024 Cumartesi, 13:02
Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marco Baroni yönetimindeki Lazio, sahasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LAZİO - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Lazio - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LAZİO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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