Lazio sahasında 3 puanı üç golle aldı!

İtalya Serie A'nın 13.hafta maçında Lazio, sahasında Bologna'yı 3-0 mağlup etti.

Lazio sahasında 3 puanı üç golle aldı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:30

İtalya Serie A'nın 13. hafta karşılaşmasında Lazio, Bologna'yı konuk etti. Olimpico Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Lazio, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 68'de Samuel Gigot, 72'de Mattia Zaccagni ve 90+2'de Dele Bashiru kaydetti.

Bologna oyuncusu Tommaso Pobega, 24. ve 35. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bir zamanlar Hatayspor forması giyen Dele Bashiru, Lazio'da 3. golü attı.

Marco Baroni'nin ekibi Lazio, bu galibiyetin ardından puanını 28 yaptı. Bologna, 18 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Lazio, Parma deplasmanına gidecek. Bologna, Venezia'yı ağırlayacak.


Etiketler: #lazio #bologna #İtalya Serie A

İlgili Haberler

Juventus, Lazio'nun kilidini zor kırdı

Juventus, Lazio'nun kilidini zor kırdı
Lazio, liderlik koltuğunu kaptırmadı

Lazio, liderlik koltuğunu kaptırmadı
Cagliari 9 kişi kaldı: Lazio 3 puanı 2 golle aldı!

Cagliari 9 kişi kaldı: Lazio 3 puanı 2 golle aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler