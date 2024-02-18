Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya Serie A'nın 25. haftasında sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.
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LAZİO - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
LAZİO - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lazio, ligde oynadığı son maçta Cagliari deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Bologna ise sahasında Fiorentina'yı 2-0 mağlup etmişti.
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