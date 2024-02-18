Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, İtalya Serie A'nın 25. haftasında sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:18
Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

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LAZİO - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

LAZİO - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lazio, ligde oynadığı son maçta Cagliari deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 

Bologna ise sahasında Fiorentina'yı 2-0 mağlup etmişti. 


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