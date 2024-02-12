Transfer son anda iptal olmuştu: Lazio'dan Ryan Kent açıklaması!
Lazio Başkanı Claudio Lotito, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrolarına katmak istedikleri ancak transferi son anda iptal olan Ryan Kent'le ilgili konuştu.
Lazio Başkanı Claudio Lotito, ara transfer döneminde takıma gelmesi son anda iptal olan Fenerbahçeli Ryan Kent ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Lotito, "Ryan Kent'i transferden vazgeçiren neydi bilmiyorum ve umurumda bile değil. Çünkü bu sıfır maliyetli bir fırsattı, bir fazlalıktı. Takviyeye ihtiyacımız yoktu çünkü odaklandığımız ve hala çok şey beklediğimiz bu grubun gücüne inanıyoruz" şeklinde konuştu.
SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ
Fenerbahçe, ara transfer döneminde İngiliz futbolcunun Lazio'ya transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlamıştı. Kent'in Lazio'ya transferi oyuncunun son anda karar değiştirmesinin ardından iptal olmuştu.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 16 maçta süre bulan 27 yaşındaki Ryan Kent 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
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