Transfer son anda iptal olmuştu: Lazio'dan Ryan Kent açıklaması!

Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:27

Güncelleme: 12.02.2024 - 17:27

Lazio Başkanı Claudio Lotito, ara transfer döneminde takıma gelmesi son anda iptal olan Fenerbahçeli Ryan Kent ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lotito, "Ryan Kent'i transferden vazgeçiren neydi bilmiyorum ve umurumda bile değil. Çünkü bu sıfır maliyetli bir fırsattı, bir fazlalıktı. Takviyeye ihtiyacımız yoktu çünkü odaklandığımız ve hala çok şey beklediğimiz bu grubun gücüne inanıyoruz" şeklinde konuştu.

SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde İngiliz futbolcunun Lazio'ya transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlamıştı. Kent'in Lazio'ya transferi oyuncunun son anda karar değiştirmesinin ardından iptal olmuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 16 maçta süre bulan 27 yaşındaki Ryan Kent 1 gol attı ve 2 asist yaptı.