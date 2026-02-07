Lazio cephesinden flaş Guendouzi itirafı: 'Sorun çıkaran biriydi'

Kış transfer döneminde Fenerbahçe, Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Fransız futbolcu ilk maçında Süper Kupa'da Galatasaray'a gol attı.

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Guendouzi için flaş itiraflarda bulundu.

İtalyan direktör, Matteo Guendouzi'yi sevdiğini belirtirken, "Guendouzi ile çok iyi bir ilişkim vardı ama Lazio içinde ise kendisi sorun çıkaran biriydi. Sürekli kırmızı kart görüyordu ve kafasına göre hareket ediyordu. Guendouzi, kendi isteğiyle ayrıldı" dedi.