Gençlerbirliği'nden flaş Fenerbahçe açıklaması: 'Bizde Kante’den daha iyi futbolcular var'

6.02.2026 19:03:00
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Maç öncesinde Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, HT Spor'a iddialı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Kante'yi transfer etmesine rağmen kendi takımlarında daha iyi futbolcular olduğunu söyleyen Çakmak, "Kante, dünya futbolunda önemli bir isim ve yeri var. Ama Gençlerbirliği Başkanı olarak söylüyorum, bizde Kante’den daha iyi futbolcular var. İyi olan pazartesi günü görülecek, iyi olan da kazanacak" dedi.

