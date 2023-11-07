Lazio - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
LAZIO - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LAZIO - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.
İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Feyenoord 3-1 galip ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Maaş ödeme tarihleri değişti
- İşte Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği tutar...
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Tuzlaspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!
- Bu bitkiyi koparmanın cezası 245 bin TL
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu