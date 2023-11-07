Lazio - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Feyenoord'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:29
Lazio - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

LAZIO - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LAZIO - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Feyenoord 3-1 galip ayrılmıştı.  


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