Milan'dan Lazio'ya karşı kritik galibiyet!

İtalya Ligi'nde Milan, haftanın önemli mücadelesinde Lazio'yu ağırladığı maçı kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 21:55
Milan'dan Lazio'ya karşı kritik galibiyet!
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İtalya Ligi'nde 7. hafta maçında Milan ile LAzio karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Milan oldu.

Milan'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Christian Pulisic ve 8. dakikada Noah Okafor kaydetti.

Ev sahibi Milan bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti. Ligde dördüncü kez kaybeden Lazio 7 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Milan, Berkan Kutlu'nun formaısnı giydiği Genoa'ya konuk olacak. Lazio, Atalanta'yı ağırlayacak.


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