Lazio - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda evinde Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası Son 16 Turu'nda heyecan devam ediyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.
LAZIO - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?
Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LAZIO - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Lazio, İtalya Serie A'da evinde Cagliari'yi 1-0 mağlup etmişti.
Genoa ise evinde Empoli ile 1-1 berabere kalmıştı.
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