Lazio - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda evinde Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:33
Lazio - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası Son 16 Turu'nda heyecan devam ediyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, sahasında Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.

LAZIO - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LAZIO - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Lazio, İtalya Serie A'da evinde Cagliari'yi 1-0 mağlup etmişti.

Genoa ise evinde Empoli ile 1-1 berabere kalmıştı.


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