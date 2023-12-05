Luton Town - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:49
Luton Town - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Rob Edwards yönetimindeki Luton Town, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

LUTON TOWN - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Kenilworth Road'da oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

LUTON TOWN - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Luton Town, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Brentford'a 3-1 mağlup olmuştu.

Arsenal ise evinde Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etmişti.


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