Luton Town - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Rob Edwards yönetimindeki Luton Town, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
LUTON TOWN - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Kenilworth Road'da oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
LUTON TOWN - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Luton Town, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Brentford'a 3-1 mağlup olmuştu.
Arsenal ise evinde Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etmişti.
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