Wolverhampton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Burnley, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:01
Wolverhampton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

Gary O'Neil yönetimindeki Wolverhampton, sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

WOLVERHAMPTON - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

WOLVERHAMPTON - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.

Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Arsenal'e 2-1 mağlup olmuştu.

Burnley ise evinde Sheffield United'i 5-0 mağlup etmişti.


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