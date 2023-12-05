Wolverhampton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Burnley, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.
Gary O'Neil yönetimindeki Wolverhampton, sahasında Vincent Kompany'nin ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
WOLVERHAMPTON - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak.
Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Arsenal'e 2-1 mağlup olmuştu.
Burnley ise evinde Sheffield United'i 5-0 mağlup etmişti.
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