Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında Juventus ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:29
Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Igor Tudor yönetimindeki Lazio, sahasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

LAZİO - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

LAZİO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lazio, ligde oynadığı son maçta Frosinone deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Juventus ise sahasında karşılaştığı Genoa ile 0-0 berabere kalmıştı. 


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