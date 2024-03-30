Lazio - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında Juventus ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Igor Tudor yönetimindeki Lazio, sahasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.
LAZİO - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
LAZİO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Andrea Colombo'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lazio, ligde oynadığı son maçta Frosinone deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Juventus ise sahasında karşılaştığı Genoa ile 0-0 berabere kalmıştı.
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