Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya Serie A'nın 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 27. hafta heyecanı sürüyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
LAZİO - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
LAZİO - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Lazio, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta Fiorentina deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Milan ise sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı.
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