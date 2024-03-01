Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Serie A'nın 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:27
Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 27. hafta heyecanı sürüyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, deplasmanda Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

LAZİO - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

LAZİO - MİLAN  MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Di Bello'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Lazio, İtalya Serie A'da oynadığı son maçta Fiorentina deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Milan ise sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı.


milan haberleri lazio haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

Milan ve Atalanta dev maçta yenişemedi

Milan ve Atalanta dev maçta yenişemedi
Milan adını son 16'ya yazdırdı!

Milan adını son 16'ya yazdırdı!
Milan şampiyonluk umutlarını zora soktu

Milan şampiyonluk umutlarını zora soktu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 düelloya çıktı ama adada kalamadı: 'Yolculuğumun daha uzun olacağını düşünürdüm'

3 düelloya çıktı ama adada kalamadı: 'Yolculuğumun daha uzun olacağını düşünürdüm'
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti!
Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı açıkladı...

Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı açıkladı...
Pendikspor’da İbrahim Üzülmez dönemi!

Pendikspor’da İbrahim Üzülmez dönemi!
Kurumsal hayatı bıraktı, Manisa'da bir ilke imza attı: 55 ton üretim...

Kurumsal hayatı bıraktı, Manisa'da bir ilke imza attı: 55 ton üretim...
TFF’den yayın ihalesinin iptali ile ilgili açıklama

TFF’den yayın ihalesinin iptali ile ilgili açıklama
Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı

Pentagon 'dünyanın en büyük ofis binası' unvanını kaptırdı
En az tamir gören otomobil markaları belli oldu!

En az tamir gören otomobil markaları belli oldu!