Juventus, Lazio'nun kilidini zor kırdı

Juventus, uzun süre 10 kişi oynayan Lazio'yu 85. dakikada bulduğu golle mağlup etti.

Juventus, Lazio'nun kilidini zor kırdı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 00:13

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Juventus ile Lazio karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 1-0'lık skorla kazandı.

Lazio, 24. dakikada Alessio Romagnoli'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Juventus, uzun süre 10 kişi oynayan Lazio'nun kilidini 85. dakikada açabildi. Mario Gila, 85. dakikada kendi kalesine attığı golle Juventus'a 3 puanı getirdi.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Juventus, puanını 16'ya çıkardı ve 1 maç fazlasıyla lider Napoli ile puanını eşitledi. Lazio ise 13 puanda kaldı.

Juventus, gelecek hafta Inter'e konuk olacak. Lazio ise Genoa'yı ağırlayacak.


Etiketler: #juventus #lazio #İtalya Serie A

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