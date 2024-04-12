Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:06

Güncelleme: 12.04.2024 - 12:06

İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Igor Tudor yönetimndeki Lazio, kendi sahasında Stefano Colantuono'nun ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.

LAZİO - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

LAZİO - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lazio, ligde oynadığı son maçta Roma deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Salernitana ise kendi sahasında ağırladığı Sassuolo ile 2-2 berabere kalmıştı.