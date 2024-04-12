Lazio - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında kendi sahasında Salernitana ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Igor Tudor yönetimndeki Lazio, kendi sahasında Stefano Colantuono'nun ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.
LAZİO - SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
LAZİO - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lazio, ligde oynadığı son maçta Roma deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Salernitana ise kendi sahasında ağırladığı Sassuolo ile 2-2 berabere kalmıştı.
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