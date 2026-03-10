Lazio, Sassuolo'yu son dakika golüyle devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.03.2026 09:08:00
İtalya Serie A'da Lazio, konuk ettiği Sassuolo'yu son dakikada bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Lazio ve Sassuolo kozlarını paylaştı.

Roma Olimpiyat Stadyumunda oynanan müsabakayı Lazio son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı.

Lazio'nun gollerini; 2. dakikada Daniel Maldini ve 90+3. dakikada Adam Marusic kaydetti.

Sassuolo'nun tek golü ise 35. dakikada Armand Lauriente'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 37'e çıkartırken, Sassuolo ise 38 puana kaldı.

Lazio gelecek hafta yine Olimpiyat stadında Milan'ı konuk edecek.

Sassuolo ise kendi sahasında Bologna ile karşılaşaca

