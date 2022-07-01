Lazio Vedat Muriqi için Galatasaray'dan 12 milyon Euro istedi
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Galatasaray'ın talip olduğu Vedat Muriqi için sarı-kırmızılılardan 12 milyon Euro bonservis talep ederken, Kosovalı golcü ise 4 yıl için 10 milyon Euro istedi.
Galatasaray'ın santrfor adayları arasında yer alan Vedat Muriqi’in maliyeti belli oldu.
Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılıların bir yıllığına kiralama teklifini reddeden Lazio, Kosovalı futbolcunun ancak satış yoluyla transferine izin verileceğini bildirdi. İtalyan ekibi, Muriqi’in bonservis bedelini 12 milyon Euro olduğunu Galatasaray yönetimine iletti.
GALATASARAY MASADAN KALKTI
Teknik direktör Okan Buruk’un daha önce Çaykur Rizespor’da birlikte çalıştığı Muriqi de yıllık 2.5 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme talep etti.
Böylelikle vergiler hariç toplam maliyet 22 milyon Euro’ya (382 milyon TL) ulaşınca Galatasaray masadan kalktı.
Bununla beraber gözler Eldor Shomurodov’a çevrildi. Özbek santrforu Roma’dan kiralamak için çalışmalara hız verildi.
Video Haberler
- Ümraniye'de 'yol' tartışması: İETT aracını yumrukladı!
- Lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
- Artvin'de heyelan meydana geldi: Ölü ve yaralılar var
- Türkiye'nin NATO pazarlığının perde arkası
- 250 bin TL’lik tazminat davası
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Arkın'ın cenaze töreninde büyük ayıp!
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Ceyhan: Bu üç semptoma dikkat edin
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- Cübbeli kişiler parkta oturan çifte saldırdı
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Erdoğan'a kötü haber: 4 isme de kaybediyor
- İşte masada konuşulan rakam
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- İşte otoyollardaki yeni hız sınırı