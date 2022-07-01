Lazio Vedat Muriqi için Galatasaray'dan 12 milyon Euro istedi

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Galatasaray'ın talip olduğu Vedat Muriqi için sarı-kırmızılılardan 12 milyon Euro bonservis talep ederken, Kosovalı golcü ise 4 yıl için 10 milyon Euro istedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 10:08
Lazio Vedat Muriqi için Galatasaray'dan 12 milyon Euro istedi
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Galatasaray'ın santrfor adayları arasında yer alan Vedat Muriqi’in maliyeti belli oldu.

Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılıların bir yıllığına kiralama teklifini reddeden Lazio, Kosovalı futbolcunun ancak satış yoluyla transferine izin verileceğini bildirdi. İtalyan ekibi, Muriqi’in bonservis bedelini 12 milyon Euro olduğunu Galatasaray yönetimine iletti.

GALATASARAY MASADAN KALKTI

Teknik direktör Okan Buruk’un daha önce Çaykur Rizespor’da birlikte çalıştığı Muriqi de yıllık 2.5 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme talep etti.

Böylelikle vergiler hariç toplam maliyet 22 milyon Euro’ya (382 milyon TL) ulaşınca Galatasaray masadan kalktı.

Bununla beraber gözler Eldor Shomurodov’a çevrildi. Özbek santrforu Roma’dan kiralamak için çalışmalara hız verildi.


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