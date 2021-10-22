Lazio'da kartal eğitmeni Nazi selamı verince görevden alındı

22 Ekim 2021 Cuma, 09:40

Dış basında yer alan habere göre, İtalya Serie A ekiplerinden SS Lazio'nun sembolü kartal Olympia'yı maçlardan önce sahaya çıkaran ve uçuran İspanyol kartal kompetanı Juan Bernabe, Mussolini'yi övdüğü ve Nazi selamı verdiği için kulüple ve Olympia ile olan ilişiği kesildi.

Taraftarlarının büyük çoğunluğunun aşırı sağ görüşlü olduğu bilinen, kulübün de bu eğilimde olduğu iddiasına karşı son yıllarda mücadele veren Lazio, kartal eğitmeni tarafından çelme yedi.

Sosyal medyada yayınlanan videoya göre, Bernabe bir grup Lazio taraftarının önünde geçen Cumartesi günü Inter'e karşı kazanılan zaferin ardından, onlarla birlikte "duce, duce" (Mussolini'nin takma adı) şarkısını söylerken görüntülendi.

Lazio taraftarları, maçlar sırasında ırkçı tezahüratlar yaptıkları ve faşizmi övdükleri için sık sık eleştiri yağmuruna tutuluyor. Kulüp yönetimi de bu tür davranışları engellemek için yıllardır mücadele ediyordu.

Bernabe'nin Il Messaggero gazetesine verdiği röportaj da her şeyi tersine döndürdü. Bernabe, "Bütün bu kaosun neden patlak verdiğini anlamıyorum. Evet Duce'ye bağırdım, bunu inkar etmeyeceğim çünkü ben bir Mussolini hayranıyım. Tıpkı Francisco Franco gibi o da ülkesine harika şeyler yaptı. İkisine de hayranım ve bununla gurur duyuyorum. İtalya'da Mussolini övmenin ya da bu şekilde kutlama yapmanın (Nazi selamı) yasak olduğunu bilmiyordum. Aksi halde yapmazdım." ifadelerini kullandı.