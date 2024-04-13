Lazio'dan kendi sahasında 4 gollü galibiyet!
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Salernitana'yı 4-1 mağlup etti.
Serie A'nın 32. hafta karşılaşmasında Lazio konuk ettiği Salernitana'yı 4-1 mağlup etti.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 7. ve 35. dakikalarda Felipe Anderson, 14. dakikada Matias Vecino ve 87. dakikada Gustav Isaksen, Salernita'nın golünü 16. dakikada Loum Tchaouna kaydetti.
Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 49'a yükseltirken, Salernitana ise 15 puanda kaldı.
Lazio bir sonraki karşılaşmasında Genoa deplasmanına giderken, Salernitana ise evinde Fiorentina'yı konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'deki koltuk sayıları belli oldu
- Teleferik kazasında son durum açıklandı
- CHP kazandı, mazbata AKP'li adaya verildi
- Muhittin Böcek'ten ilk açıklama!
- ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, haklarını versinler'
- 1 yurttaş hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti’den ilk açıklama geldi!
- Bozdağ 'yenilginin' sorumlusunu buldu
- Ünlü döner zincirinde skandal
- Özgür Özel, Antalya'ya heyet gönderdi