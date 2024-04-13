Lazio'dan kendi sahasında 4 gollü galibiyet!

Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Salernitana'yı 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:44
Lazio'dan kendi sahasında 4 gollü galibiyet!
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Serie A'nın 32. hafta karşılaşmasında Lazio konuk ettiği Salernitana'yı 4-1 mağlup etti.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 7. ve 35. dakikalarda Felipe Anderson, 14. dakikada Matias Vecino ve 87. dakikada Gustav Isaksen, Salernita'nın golünü 16. dakikada Loum Tchaouna kaydetti. 

Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 49'a yükseltirken, Salernitana ise 15 puanda kaldı.

Lazio bir sonraki karşılaşmasında Genoa deplasmanına giderken, Salernitana ise evinde Fiorentina'yı konuk edecek.


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