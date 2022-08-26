Lazio'dan Sergio Reguilon hamlesi!
İtalyan Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'nun, İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham formasını giyen İspanyol futbolcu Sergio Reguilon ile ilgilendiği iddia edildi.
Serie A ekiplerin Lazio, sol bek transferi için rotasını belirledi.
HEDEF REGUILON
İtalyan basınında yer alan habere göre, bu bölgede sıkıntı yaşayan Maurizio Sarri'nin ekibinin, Tottenham'dan Sergio Reguilon ile ilgilendiği aktarıldı. Bu transfere İspanyol futbolcunun yüksek yıllık kazancının engel olabileceği kaydedildi.
BEKLEMEK İSTİYOR
Öte yandan Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte'nin planları arasında önemli bir yer alan 25 yaşındaki futbolcunun, transfer konusunda şu andaki tavrının beklemekten yana olduğu ifade edildi.
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