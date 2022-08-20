Premier Lig'de Arsenal, Bournemouth'u 3 golle geçti!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 21:59
Premier Lig'de Arsenal, Bournemouth'u 3 golle geçti!
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, Bournemouth deplasmanına konuk oldu.

Arsenal, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, ligde 3'te 3 yaptı.

Mikel Arteta'nın takımına galibiyeti getiren golleri; 5 ve 11. dakikalarda Martin Ödegaard ile 54. dakikada William Saliba kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 9 puana ulaştı. Bournemouth 3 puanda kaldı.

Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, ligin yeni ekiplerinden Fulham'ı ağırlayacak. Bournemouth, Liverpool deplasmanına gidecek.


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