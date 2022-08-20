Premier Lig'de Everton, Nottingham Forest ile berabere kaldı!
İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Beşiktaş'ın gündemindeki Dele Alli'nin formasını giydiği Everton, Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Everton, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Nottingham Forest, karşılaşmanın 81. dakikasında Brennan Johnson ile öne geçti. Everton, bu gole 88. dakikada Demarai Gray ile karşılık verdi.
Everton'da, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Dele Alli, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Everton, yeni sezonda ilk kez puan aldı ve 1 puana yükseldi. Nottingham Forest, puanını 4 yaptı.
Gelecek hafta Everton, Brentford deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, Tottenham'ı ağırlayacak.
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