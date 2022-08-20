Premier Lig'de Leicester City, Southampton'a 2-1 kaybetti!

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 19:30

Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.

King Power Stadium'da oynanan maçı Southampton 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 68 ve 84. dakikalarda Adams kaydetti.

Leicester City'nin tek golü 54. dakikada Maddison'dan geldi.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, yedek başladığı karşılaşmayı süre alamadan tamamladı.

Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 4'e çıkardı. Leicester City 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Southampton Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise Chelsea deplasmanına gidecek.