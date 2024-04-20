Lazio'dan üst üste 2. galibiyet
Serie A'nın 33. haftasında Lazio deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendi. Mavi beyazlılar üst üste 2. galibiyetini aldı.
Serie A'nın 33. haftasında Lazio deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendi.
Konuk takımın golünü 67. dakikada Luis Alberto kaydetti.
Üst üste 2. galibiyetini alan Lazio puanını 52 yaptı. Genoa ise 39 puanda kaldı.
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