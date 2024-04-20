Lazio'dan üst üste 2. galibiyet

Serie A'nın 33. haftasında Lazio deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendi. Mavi beyazlılar üst üste 2. galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:36
Lazio'dan üst üste 2. galibiyet
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Serie A'nın 33. haftasında Lazio deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendi.

Konuk takımın golünü 67. dakikada Luis Alberto kaydetti.

Üst üste 2. galibiyetini alan Lazio puanını 52 yaptı. Genoa ise 39 puanda kaldı.


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