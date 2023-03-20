Lazio'lu futbolcu Luis Alberto'dan Jose Mourinho'ya çirkin sözler
Lazio'nun İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Roma'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından İspanyol futbolcu Luis Alberto'nun Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için sarf ettiği sözler tepki çekti.
Lazio'nun Roma'yı 1-0 yendiği başkent derbisinin ardından Luis Alberto ve Alessio Romagnoli'nin sözleri İtalyan basınında olay yarattı.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef alan Luis Alberto, "Bugün derbide Roma'yı s...k. Ne zaman derbi maç olsa, öncesinde çeneleri düşüyor. Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağızlarını açamazlar" dedi.
Luis Alberto
"Her derbiden önce çok konuşuyorlar" diyen Lazio'lu futbolcu, "Yapmaları gereken sessiz kalmaktı. Derbiden önce sürekli konuştular, derbide ise hiçbir şey yapamadılar. Tek amaçları rakiplerini kışkırtmak. Sonra da bahanelere sığınıyorlar" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
ROMAGNOLI: "ROMA'DAN DAHA İYİYİZ!"
Lazio'nın bir diğer tecrübeli oyuncusu Romagnoli ise "Nasıl oynadıklarını çok iyi biliyorduk. Biz Roma'dan daha iyiyiz, daha kaliteliyiz. Kazanmak önemliydi. Gol yemeden kazanmak ise çok özeldi" değerlendirmesini yaptı.
Alessio Romagnoli
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