Lazio'nun Lucas Torreira teklifi ortaya çıktı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 13:17

Güncelleme: 03.07.2023 - 13:17

Galatasaray'dan Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak isteyen Lazio'nun sarı-kırmızılı takıma yaptığı teklif belli oldu. İtalyan ekibin ayrıca Uruguaylının alternatifi olarak da Leandro Paredes'i belirlediği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Lazio, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için sarı-kırmızılı takıma teklif yaptı.

Haberde, Sarri'nin takımında görmek istediği oyuncu için İtalyan kulübün 8-10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ve ek ödemelerin de bulunduğu bir teklifi Galatasaray'a ilettiği kaydedildi.

Lucas Torreira

TORREIRA'NIN ALTERNATİFİ PAREDES

Galatasaray'ın satmak istemediği Uruguaylıdan sonuç alınamaması durumunda ise Lazio'nun rotasını Leandro Paredes'e kıracağı ifade edildi.

Galatasaray'ın da Paredes ile ilgilendiği ve sarı-kırmızılı takımın bir adım önde olduğu belirtilirken Fransız devi PSG'nin oyuncu için 5-6 milyon Euro'luk bir bonservis talep ettiği aktarıldı. Arjantinli oyuncunun ise yıllık 2,5 milyon Euro istediği ifade edildi.

Leandro Paredes



GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Lazio'nun bu teklifine rağmen Galatasaray'ın ayrılık için 16-17 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisinin bulunduğu ileri sürüldü. 34 maçta forma giyen Lucas Torreira için sarı-kırmızılı yönetimin ilk gelen teklifi kabul etmesi beklenmiyor.

Öte yandan Galatasaray'ın 6 Milyon Euro karşılığında Arsenal'dan transfer ettiği Lucas Torreira'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.