ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk kimdir? Erdoğan Öztürk neden görevden alındı?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 17:57

Güncelleme: 14.06.2023 - 17:57

Ankara'da ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK KİMDİR?

1964 yılında Elazığ’da doğdu. Çankaya lisesi ve O.D.T.Ü inşaat mühendislik bölümünü bitirdi.

Sırasıyla Erzincan’da deprem sonrası kamu binaları yapım ve rehabilitasyon işini takiben DSİ Amasya Şube Md ve DSİ Ankara Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES dairesinde görev aldı.

Özel sektörde baraj, TBM (Tunnel Boring Machine) ile açılan enerji ve atıksu tünel yapım projelerinde bulundu. Enerjisa Üretim A.Ş’deki görevi sonrası, Anadolu Grup Bünyesinde 86 Megawatt’lık Paravani HES projesinde 4 yıl proje müdürü, 2015 - 2019 yılları arasında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde ASKİ Genel Müdürü olarak görev aldı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Genel Müdür Erdoğan Öztürk, Başkan Mansur Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılana kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.